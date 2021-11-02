باكستان وأوزبكستان توقعان على بروتوكول لإنشاء لجنة أمنية مشتركة بينهما

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وقعت باكستان وأوزبكستان اليوم الثلاثاء، على بروتوكول بشأن إنشاء اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين، وتلا ذلك عقد الجلسة الافتتاحية للجنة.

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، أن التوقيع على بروتوكول إنشاء اللجنة تم بحضور سكرتير مجلس مجلس الأمن بجمهورية أوزبكستان فيكتور محمودوف ومستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف.

ويغطي البروتوكول نطاقا واسعا من الأمور المتعلقة بالأمن ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين وينشئ آلية تنسيق بين إدارة الأمن القومي الباكستاني ومجلس الأمن الأوزبكي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ناقش الجانبان مختلف جوانب اللجنة المشتركة المشكلة حديثا وكيفية المضي قدما لجعل اللجنة فعالة ومفيدة للطرفين.

كما بحث الجانبان الوضع المتطور في أفغانستان والحاجة إلى الاستمرار في المشاركة البناءة.

وستعقد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في أوزبكستان العام المقبل.