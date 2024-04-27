تفاصيل مقتل 4 يمنيّين في قصف استهدف حقل غاز في كردستان العراق

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قُتل أربعة عمّال يمنيّين في قصف من طائرة مُسيّرة استهدف حقل كورمور للغاز في كردستان العراق، حسبما أعلنت سلطات الإقليم.

وأفاد رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال حيث وقع الهجوم الذي لم يعلن أيّ طرف مسؤوليته عنه بعد، بتعرّض حقل كورمور للغاز لقصف، وهو حقل كبير تديره شركة دانة للغاز.

وأضاف أنّ القصف استهدف مكانا لتخزين مواد بترولية، سبق أن تعرض لقصف قبل شهرين بـ(واسطة صواريخ) كاتيوشا.

وقال "بحسب معلومات أولية، كان القصف عن طريق مسيّرة وليس (صواريخ) كاتيوشا، بخلاف المرات السابقة".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة من جهتها أن المنفّذين سينالون جزاءهم، معلنة في بيان تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم الذي وصفه بالتخريبي.

واستهدفت هذا الموقع هجمات عدّة في السنوات الأخيرة لم يُعلن أيّ طرف مسئوليته عنها، لكن هذه هي المرة الأولى التي يسفر فيها هجوم عن قتلى.

وقال المتحدّث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في بيان: «قتل أربعة عمّال يمنيين وتعرض الحقل لأضرار بالغة، ما سيؤثر على الكهرباء».

وأضاف: «يجب وقف هذه الهجمات المتكررة»، داعيا الحكومة الاتحادية في العراق إلى العثور على مرتكبي هذا العمل الذي وصفه بالإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال.

وندد رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بالهجوم على كورمور، مؤكدا أن هذه الهجمات تعرض سلام البلاد واستقرارها للخطر.

وأضاف: «يجب على الجهات المسئولة في الحكومة الاتحادية العراقية القيام بواجبها لمنع هذه الهجمات والعثور على الجناة من أي جهة ومعاقبتهم وفقا للقانون».