الرئيس الإندونيسي يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطينيين لتحقيق هدف دولة مستقلة

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مجددا التزام بلاده بدعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق هدف دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) المنعقدة حاليا في جلاسكو بإسكتلندا.

ووفقا لبيان، نشره المكتب الصحفي للرئاسة الإندونيسية، وأوردته وكالة أنباء أنتارا اليوم الثلاثاء، قال ويدودو إن "فلسطين كانت دائما شاغلا هاما لإندونيسيا"، مشيرا إلى أن بلاده قلقة للغاية وتدين مختلف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، كما تشجع إندونيسيا كذلك إجراء مفاوضات متعددة الأطراف ذات مصداقية.

وعلاوة على ذلك، أكد ويدودو، أن إندونيسيا ستواصل دعم نضال الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، على سبيل المثال، في اجتماعات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.