الصدر يحذر من «نار الفتنة الطائفية» في محافظة ديالى العراقية

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حذر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، من خطر نار الفتنة الطائفية التي يؤججها البعض في محافظة ديالى "57كم شمال شرقي بغداد".

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، إن "محافظة ديالى هي أسيرة التهريب والمليشيات والتبعية والإرهاب".

وأضاف أن "الخطر محدق بمحافظة ديالى ونار الفتنة الطائفية يؤججها البعض والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

ودعا الصدر الأجهزة الأمنية "في وزارة الداخلية إلى العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر".

وكانت قرية الرشاد بقضاء المقدادية، شمال شرقي محافظة ديالى، شهدت يوم 26 من الشهر الماضي هجوما لتنظيم داعش أوقع 13 قتيلا ونحو 15 جريحا.