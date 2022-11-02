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أصدرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مجموعة التوصيات، فى ضوء الاستماع إلى بيان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى اجتماع اللجنة أمس، وذلك بهدف الاهتمام بتطوير ملف التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية.

وحسم أعضاء لجنة التعليم مجموعة من التوصيت، منها إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين؛ لضمان مستوى وأداء جيد للمعلمين على مستوى الجمهورية، بالإضافة لإيجاد الآليات المطلوبة لدعم مجموعات التقوية وتعميمها بالمدارس.

كما شددت اللجنة على ضرورة مواجهة الدروس الخصوصية، ومساعدة الطلاب وأولياء الأمور فى تحصيل كل العلوم الدراسية بيسر وسهولة وتحت رقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم.

وطالب عدد من النواب بضرورة تفعيل وضع لائحة لحفظ حقوق المعلم، من خلال وضع ضوابط يتم تطبيقها على كل العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.