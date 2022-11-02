سول: بيونج يانج أطلقت 10 صواريخ منها ثلاثة على الأقل باليستية

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء إن بيونج يانج أطلقت نحو 10 صواريخ من مختلف الأنواع ، من بينها ثلاثة على الأقل باليستية ، باتجاه بحر اليابان المعروف أيضا باسم بحر الشرق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة قولها إن صاروخا واحدا حلق باتجاه جزيرة أولونجدو بشرق كوريا الجنوبية قبل أن يتحطم في المياه الدولية في بحر اليابان.

وسقط آخر في البحر بالقرب من الحدود البحرية الفعلية مع كوريا الجنوبية، في حين سقط الثالث في المياه شرق مدينة سوكتشو، حسبما ذكرت يونهاب.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن الحكومة اليابانية قولها إنه لا توجد تقارير عن أضرار لحقت بطائرات أو سفن، مضيفة أن الصواريخ ربما حلقت على مسارات غير منتظمة.

وأدان الرئيس الكوري الشمالي يون سوك يول أحدث إطلاق لوابل من الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، والتي سقط أحدها بالقرب من المياه الكورية الجنوبية، ووصفه بأنه انتهاك فعلي لأراضي بلاده، وأمر باتخاذ "إجراء سريع" لجعل كوريا الشمالية "تدفع ثمن الاستفزازات".

كما دعا يون ، أثناء ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي بعد الإطلاق، الجيش لأن يكون مستعدا ضد "الاستفزازات الإضافية عالية المستوى" من قبل كوريا الشمالية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى، بعضها قادر على حمل رأس حربي نووي.

يشار إلى أن الحالة في شبه الجزيرة الكورية متوترة للغاية في الوقت الراهن. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الحكومة في بيونج يانج في بياناتها الخاصة إن التجارب كانت تهدف إلى محاكاة إطلاق أسلحة نووية تكتيكية على مطارات كورية جنوبية.

وبدأت يوم الاثنين مناورات جوية مشتركة كبرى يشارك فيها نحو 140 طائرة من كوريا الجنوبية و100 طائرة من سلاح الجو الأمريكي.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بانتظام بالتحضير لهجوم من خلال مناوراتها مع كوريا الجنوبية، وهو ما ينفيه البلدان. ولدى الولايات المتحدة 28500 جندي متمركزين في كوريا الجنوبية.