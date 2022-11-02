مطار شرم الشيخ يستقبل 17 ألف سائح على متن 115 رحلة طيران

تشهد مدينة شرم الشيخ حاليا انتعاشة سياحية ملحوظة، قبل أيام قليلة من انعقاد قمة ومؤتمر المناخ العالمى الذى سيحضره العديد من قادة ورؤساء دول العالم، واستقبل مطار شرم الشيخ الدولى أمس 17 ألف سائح على متن 115 رحلة طيران من العديد من دول العالم المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أن شرم الشيخ تشهد حاليا المزيد من التدفقات السياحية تتزامن مع قرب انعقاد الحدث العالمى الاكبر فى مصر وهو قمة المناخ العالمية، مطالبين بضرورة تكاتف العاملين في القطاع ومساندة الحكومة حتى تتعافى السياحة وتعود لطبيعتها كقاطرة أولى للتنمية الاقتصادية في مصر، كما طالبوا بضرورة وضع خطط تسويقيه قوية مع شركات تسويق عالمية فى كل بلدان العالم لاستهداف المزيد من سائحى العالم وحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.

وتشهد قمة المناخ العالمية حضورا كبيرا من دول العالم المختلفة حيث تشارك به نحو 154 دولة كما يشهد المؤتمرالعديد من قيادات ورؤساء دول العالم ضمن 39 ألف مشارك فى الحدث التاريخى بينهم رؤساء دول وشخصيات عالمية ودولية وخبراء بيئة ومناخ.

وقال أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن شرم الشيخ تشهد حاليا المزيد من التدفقات السياحية تتزامن مع قرب انعقاد الحدث العالمى الاكبر فى مصر وهو قمة المناخ العالمية، مطالبا بضرورة تكاتف العاملين فى القطاع ومساندة الحكومة حتى تتعافى السياحة وتعود لطبيعتها كقاطرة أولى للتنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف هلال، أن قطاع السياحة يشهد حاليا تحركات مكثفة خلال الفترة الحالية لتحقيق مستهدف الدولة الخاص بالوصول إلى 30 مليار دولار دخلا سياحيا سنويا فى ظل الدعم الغير مسبوق للقطاع من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ نظرا لأهميته الكبيرة فى توفير الايرادات اللازمة للدخل القومي، وكذا توفير المزيد من فرص العمل وحل مشكلة البطالة.

وتابع أن كل المؤشرات تشير الى أن الموسم السياحى الشتوى القادم سيكون موسما قويا وأن الحركة السياحية الوافدة لمصرخلال الموسم الشتوى ستكون "مبشرة" إلا أنه لا يمكن حصرها حاليا بسبب المتغيرات الإقتصادية والصحية والسياسية العالمية والإقليمية والتى تتغير بين لحظة وأخرى.

وأشار نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أنه يتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ بداية من النصف الثانى من شهر نوفمبر الجارى عقب انتهاء الدورة الـ 27لمؤتمر قمة المناخ وحتى نهاية الموسم السياحى الشتوى ..لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ ستكون واحدة من أهم المدن بمنطقة الشرق الأوسط التى يفضل السياح زيارتها لاسيما وأنها بدأت التحول نحو السياحة الخضراء.

كان خالد فودة محافظ جنوب سيناء وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة قد شهدا مراسم تدشين أولى رحلات الخطوط المنتظمة لشركة الطيران المنخفض التكاليف Wizz Air والتي تم تشغيلها بين مدينة لوتن بالمملكة المتحدة ومدينة شرم الشيخ بمصر.

وأشارت نائب الوزير لشئون السياحة إلى أن السوق البريطاني يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن تدشين هذا الخط يعكس ثقة السائحين البريطانيين في المقصد السياحي المصري ورغبتهم في زيارته للاستمتاع بمقوماته السياحية المختلفة ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة.

وأضافت غادة شلبى أن تدشين هذا الخط يؤكد نجاح الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة Follow the Sun للترويج للمقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الشتوي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بعدد من الدول المستهدفة والتي من بينها المملكة المتحدة، لافتة إلى أن هذه الحملة تستهدف الترويج لسياحة الإقامة الطويلة (Long Stay) خلال الشتاء والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة في دول أوروبا خلال الفترة القادمة، كما تستهدف المواطنين الراغبين في العمل عن بُعد.