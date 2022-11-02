وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الوزارة في ملف تحسين البيئة ومنظومة المخلفات

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية جهود وخطط الوزارة فى الفترة من 2014 وحتى الآن، فيما يخص ملف تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن حل مشكلة النظافة والقمامة بالمحافظات يأتي على رأس أولويات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى، يتابع جميع تفاصيل الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات بالمحافظات، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

وأوضح أن الوزارة اهتمت بشكل كبير بهذا القطاع وحققت العديد من الإنجازات منذ يوليو 2014 وحتى الآن، حيث بلغت كمية المتولد اليومى من المخلفات والذي تم رفعه 300 مليون طن بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه، كما تم رفع تراكمات تاريخية قدرها 80 مليون طن بتكلفة 9.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه خلال العام الحالى 2022/2023 تم رفع متولد يومى قدره 25 مليون طن 3,25 مليار جنيه، كما تم استكمال رفع التراكمات التاريخية بلغت حوالى 2,1 مليون طن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه.

ونوه إلى دور الوزارة في تطوير البنية الاساسية لمنظومة النظافة، حيث تم تنفيذ 193 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه تضمنت رفع التراكمات من 42 موقعا، وتوريد 87 محطة وسيطة ومتحركة، وإنشاء 18 محطة وسيطة ثابتة، وتنفيذ 4 محطات فرز أولى وتأهيل وإنشاء 7 مصانع لتدوير المخلفات تم نهو 6 مصانع منها، إضافة إلى إنشاء 36 مدفنا صحيا آمنا، لافتاً إلى أنه جارى العمل خلال العام الحالى إلى استكمال الأعمال لـ130 مشروعا، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لعدد 61 مشروعا بتكلفة 4 مليارات جنيه تشمل استكمال رفع التراكمات التاريخية لعدد 33 موقعا وتأهيل وإنشاء 18 مصنعا لتدوير المخلفات وإنشاء 10 مدافن صحية آمنة.

وأوضح أنه تم رفع 12 مليون طن مخلفات بناء وهدم بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه منذ يوليو 2014 وحتى الآن، وجارى خلال هذا العام توريد وتركيب 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة 520 مليون جنيه.

وفي سياق آخر، أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف تغير المناخ، وتزامناً مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، والتى تستضيفها مصر في نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح، أن الوزارة تستهدف خلال هذا العام زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه ، تم حتى الآن زراعة 2,7 مليون شجرة وجارى العمل على توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات افتا الى أن المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة فقر الغذاء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

واستكمل اللواء هشام آمنة، حديثه عن جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية منذ يوليو 2014 وحتى الآن حيث تم شراء 4 ملايين كشاف موفر للطاقة وصديقة للبيئة بتكلفة 3,5 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم خلال العام المالى الحالى شراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة 650 مليون جنيه.

فيما يخص شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة، تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن شراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه تتضمن عدد 1657 لودر أنواع وأحجاد مختلفة، وعدد 1009 سيارات مكبس، و1748 سيارة قلاب، و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، و865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي،وعدد722 سيارة مجهزة فنطاس، وعدد 641 سيارة كنس، و137 سيارة نقل ثقيل، وعدد 669 سيارة مفردة ودبل كابينة، و1015 معدات وأصناف أخري، لافتاً إلى أنه جاري شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر ... إلخ، كما تم رفع كفاءة عدد 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه.

وفيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد على تحويل 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وتم نهو وتسليم عدد 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل، بالإضافة إلى شراء 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالإضافة إلى أنه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27.

وبالنسبة لبرنامج عقود تشغيل منظومة النظافة، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتي الآن توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 2,9 مليار جنية سنوياً، حيث شملت محافظات القاهرة بتكلفة 1,85 مليار جنية سنوياً، والإسكندرية 702 مليون جنيه سنوياً، وجنوب سيناء 180 مليون جنية سنوياً، ثم الدقهلية 109 ملايين جنيه سنوياً، والمنوفية 45 مليون جنيه سنوياً، وسوف تستمر الوزارة خلال هذا العام في صرف هذا المبلغ، مشيراً إلى أنه مقترح تمويل عقود خدمات النظافة بتكلفة 1,2 مليار جنية سنوياً بتمويل من وزارة المالية لمحافظتي الجيزة والقليوبية.

أما بالنسبة للمشروعات الممولة من جهات أجنبية لتطوير منظومة النظافة، تم تنفيذ مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة بمشروع التحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبري بتكلفة 126 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي ، كما تم تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر لمكون المخلفات الصلبة بتكلفة 79 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص رفع تطهير الترع والمصارف، أوضح وزير لتنمية المحلية، أنه تم رفع تطهير ترع ومصارف قدرها 25 مليون طن بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، كما تم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها 17 مليون طن بتكلفة قدرها 1,2 مليار جنيه، كما سيتم رفع هذا العام 8,5 مليون طن بتكلفة 600 مليون جنيه.