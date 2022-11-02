أمريكا تعتزم العمل مع حلفائها لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعهدت بالعمل مع حلفائها لاستبعاد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، على خلفية قمع الاحتجاجات في أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت هاريس في بيان: "تعتقد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي أن تقوم أي أمة تنتهك حقوق النساء والفتيات بصورة ممنهجة بدور داخل أي منظمة دولية، أو أممية مكلفة بحماية هذه الحقوق".

وأوضحت "سنعمل مع شركائنا لاستبعاد إيران" من المفوضية.

ويأتي هذا الإجراء كأحدث خطوة لمعاقبة إيران بسبب قمعها للاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي بسبب وفاة الشابة مهسا أميني - 22 عاما، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية بعد القبض عليها بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.