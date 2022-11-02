«واي مو» تعلن عن خدمة التاكسي الروبوت في لوس أنجلوس

أعلنت شركة "واي مو" أن لوس أنجلوس، المعروفة بالازدحام المروري، سوف تصبح المدينة التالية التي تحصل على التاكسي الروبوت ذاتي القيادة بعد فينيكس وسان فرانسيسكو.



وأعلنت واي مو، وهي شركة شقيقة لجوجل، أن السيارات ذاتية القيادة سوف تصل إلى الأحياء الرئيسية بهذه المدينة المترامية الأطراف التي يقطنها 13 مليون شخص، خلال الشهور المقبلة.



ولن تكون سيارات التاكسي بدون سائقين بعد، وسوف يكون هناك إنسان خلف المقود كنوع من إجراءات السلامة. غير أنه في ولاية أريزونا، تسير سيارات "واي مو" في فينيكس بالفعل على الطريق بشكل ذاتي بالكامل بينما خدمة التاكسي الروبوت قيد الإنشاء في سان فرانسيسكو.



ويعتقد مؤيدو استئجار السيارات ذاتية القيادة مثل عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي أنها سوف تساعد في خفض تكاليف النقل على المدى البعيد بخفض الحاجة إلى امتلاك سيارة بينما تخفف أيضا التكدس والتلوث بخفض عدد السيارات.



وتعد واي مو، التي نشأت عن برنامج السيارات ذاتية القيادة الخاص بشركة جوجل، بين حفنة من الشركات التي تريد ترسيخ نفسها بسيارات التاكسي ذاتية القيادة. ومن بين المنافسين كروز التابعة لجنرال موتورز وزوكس التي اشترتها شركة التجارة الإلكترونية أمازون.