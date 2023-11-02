رثت سيدة فلسطينية زوجها بكلمات مؤثرة، وذلك بعد استشهاده في قصف إسرائيلي لمربع سكني بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: «الحمد لله أولادي ولاد شهيد، كل يوم يقول لي أنا شهيد، الحمد لله استشهد وهو يصلي».

وأكملت: «رافعة راسي طول العمر أنا وولادي وما بيهزنا أي شيء، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها، يا رب تعوضني في ولادي».

https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1720091271522574739

"استشهد وهو يصلي الحمد لله".. سيدة تودع زوجها بكلمات مؤثرة بعد استشهاده في قصف مربع سكني بالبريج#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/LHUJr9FYjb — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 2, 2023

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازرها في أنحاء قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ27 على التوالي، إذ قصفت مساء الخميس، مخيم البريج الذي يأوي عددًا كبيرًا من الفلسطينيين.

وعرضت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد طائرات الاحتلال وهي تمسح مربعًا سكنيًا وتدمر منازله على رؤوس ساكنيها في مخيم البريج.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 256 شهيدًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 965 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى إصابة 32 ألفًا بجروح مختلفة.