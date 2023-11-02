أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن تأجيل طرح باقي ألبومها، والذي يحمل إسم «لطيفة 2023»، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان غاشم من قوات الاحتلال، وسقوط المئات من الشهداء.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «حبايبي.. كان من المفروض يتم إصدار باقي أغاني ألبومي Latifa2023 الأيام اللي فاتت، لكن طبعا كله تأجل بسبب أحداث غزة.. ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهلها ويا رب يعدي الكابوس ده على خير».

وكانت لطيفة طرحت من ألبومها «لطيفة 2023» 7 أغنيات وهم «سحابة صيف»، و«ناس كتير»، و«مونامور»، و«طب أهو»، و«دعوتك ربي»، و«راضيين»، و«ملحوقة».