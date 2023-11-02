صحة غزة: الاحتلال ارتكب 965 مجزرة راح ضحيتها 9061 شهيدا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 256 شهيدًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 965 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى إصابة 32 ألفًا بجروح مختلفة.

ولفت إلى أن «الصحة الفلسطينية تلقت 2060 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض»، مشيرًا إلى استشهاد حوالي 135 من الأطقم الطبية.

وأشار إلى تدمير 25 سيارة إسعاف، واستهداف أكثر من 100 مؤسسة صحية، وإخراج 16 مستشفى عن الخدمة و32 مركزا للرعاية الأولية؛ جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.