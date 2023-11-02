جيش الاحتلال: 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية حرب غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة.

وأشار هاجاري خلال تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، إلى استخدام إسرائيل لنيران قوية من البر والجو، مضيفا "جنودنا أكملوا حصار مدينة غزة".

وتابع هاجاري: "نركز على القضاء على حماس، ولن يتمكن أحد من صرف انتباهنا"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة".

وتابع: "إيران تحاول تشتيت انتباهنا عن الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن "قواتنا في الجبهة الشمالية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في لبنان".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ27 على التوالي قصف أنحاء متفرقة من القطاع، مما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 9061 شهيدا.