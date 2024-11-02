إصابة 3 أطفال نتيجة قصف عيادة لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال شمال غزة

أصيب ثلاثة أطفال، نتيجة إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلية قنبلة على عيادة طبية تشهد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، شمال مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية في غزة، قولها إن ثلاثة أطفال جرحى وصلوا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الأطفال داخل أسوار عيادة الشيخ رضوان التي تشهد حملة تطعيم ضد شلل الأطفال شمال مدينة غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أعلنتا أمس الجمعة، عن عودة المرحلة الثالثة من حملة التطعيم من مرض شلل الأطفال في شمال غزة اعتبارا من اليوم.

وأشارت المنظمتان إلى أن المرحلة النهائية من الحملة تستهدف الوصول إلى نحو 119 ألف طفل تحت سن العاشرة في شمال غزة بجرعة ثانية من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 فلسطينيا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.