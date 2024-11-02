طبيب فرنسي عمل بغزة: ما رأيناه في القطاع أشبه بالرعب

إثر عودته من العمل في أحد مستشفيات قطاع غزة، وصف طبيب فرنسي وضع الفلسطينيين هناك بأنه «مرعب»، وذلك جراء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي حديث لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قال الطبيب باسكال أندريه الذي عاد إلى فرنسا بعد العمل داخل قطاع غزة في فبراير الماضي: «واجهنا شيئا مشابها للرعب».

وذكر أنه رأى قتلى وجرحى وأطفالا فلسطينيين مصابين برصاص إسرائيلي في الرأس، كانوا يصلون إلى المستشفى الأوروبي الذي كان يعمل فيه بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف: «شاهدنا أيضا صورا مروعة للغاية لنازحين مدنيين في المستشفى، وهم يتعرضون للقصف والحرق جراء الحرب الإسرائيلية، دون أن يتمكن أحد من التدخل».

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وأشار أندريه، إلى أن معظم مستشفيات قطاع غزة باتت متوقفة عن العمل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وذكر أنه «رغم الضغوط الدولية لا يتمكن المرضى والجرحى في غزة من مغادرة القطاع للعلاج بالخارج»، لافتا إلى وجود ما بين 12 و16 ألف جريح فلسطيني هناك.

وتابع: «معظم مستشفيات غزة لم تعد تعمل، وتم إجلاء 3 مرضى من شمال القطاع (الذي يتعرض الفلسطينيون فيه لحملة إبادة وتطهير إسرائيلية منذ 5 أكتوبر الماضي) إلى جنوبه في الأيام الأخيرة بطريقة سيئة وصادمة للغاية».

ولفت الطبيب الفرنسي إلى أن «باحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة الذي كان من المفترض أن يستضيف المرضى تعرضت للقصف الإسرائيلي أيضا».

وصرح بأن «هناك نحو 25 عنصرا من الطواقم الطبية الأوروبية وأكثر من 100 أمريكي يعملون في غزة»، قائلًا إن «المتخصصين في الرعاية الصحية بالقطاع يحتاجون إلى مساعدة لكن العاملين في مجال الرعاية الصحية الأجانب لا يتم السماح لهم بالذهاب إلى غزة».

وتعرضت عشرات المؤسسات الصحية للأضرار، وقتل أكثر من 986 من الكوادر الصحية وأصحاب التخصصات الطبية، واعتقل 310 على الأقل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وفق مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، في مقابلة أجرتها معه «الأناضول» في أكتوبر الماضي.

وأفاد «البرش»، بأن «الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية أدى إلى خروج نحو 23 مستشفى من أصل 38 مستشفى حكومي وأهلي عن الخدمة، بينما تعمل 15 مستشفى منها بشكل جزئي في الوقت الحالي».

وأشار البرش، حينها، إلى أن «80 مركزا صحيا من أصل 90 دمرت بالكامل بفعل الاستهداف الإسرائيلي، وخرجت عن الخدمة، فضلا عن تدمير أكثر من 130 سيارة إسعاف».

من جهته، ذكر أندريه، أن الأطباء العائدين من غزة «قدموا الأدلة التي أحضروها بشأن ما حدث في القطاع إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحامي دولة جنوب إفريقيا».

ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

واستطرد: «أحضرنا ما شهدناه أيضا إلى البرلمان الأوروبي، والبرلمان الفرنسي، ومجلس الشيوخ، التقينا بالعديد من السياسيين، والعديد من وسائل الإعلام المستقلة والقليل جدا من وسائل الإعلام الوطنية».

وأكد أنه عندما قام هو وزملاؤه العائدون من غزة بجولة في فرنسا وأوروبا لرواية ما شاهدوه وبحوزتهم بمقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ووثائق جراحية، كانت هناك صعوبة في فتح أبواب القاعات أمامهم.

وشدد الطبيب الفرنسي بالقول: «اليوم يجب أن نشعر بالقلق، لأن الأمر لا يتعلق بالمسلمين أو المسيحيين بل يتعلق بإنسانيتنا.. اليوم يقول لنا سكان غزة إن من يضعون القوانين في جميع أنحاء العالم لا يطبقونها ولا يمتثلون لها، وليس ذلك فحسب، بل يلتزمون الصمت إزاء ما يحدث لهم».