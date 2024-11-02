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قاد الدولي المصري عمر مرموش مساء اليوم السبت، فريق آينتراخت فرانكفورت لاكتساح نظيره بوخوم بسباعية مقابل هدفين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني موسم 2024-25.

واستقبل ملعب «ديوتشي بانك بارك» معقل رفقاء عمر مرموش مباراة آينتراخت ضد بوخوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الألماني اليوم السبت.

سجل هوجو إيكيتيكي هدف أصحاب الأرض الأول في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة عمر مرموش الحاسمة.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني بروعة وبالتحديد في الدقيقة الثامنة عشرة.

وعاد عمر مرموش مجددًا للصناعة في الدقيقة الـ20 لزميله أنسجار كناوف.

وعزز براون بالهدف الرابع لأصحاب الأرض، وقلص داني دي ويت الفارق للضيوف في الدقيقة الـ35.

ثم سجل فيليب هوفمان الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ51، وأحرز محمود داهود الهدف الخامس لفرانكفورت.

وقدم عمر مرموش تمريرته الحاسمة الثالثة في الدقيقة الـ66 لرفيقه كان أوزون.

بينما اختتم هوجو إيكيتيكي أهداف آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الـ69، ثم غادر الدولي المصري ملعب المباراة في الدقيقة الـ73.

وبتلك النتيجة قفز رفقاء عمر مرموش إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين ومثلهم هزائم.