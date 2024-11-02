تُقام اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري موسم 2024-2025.
يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
إيبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا X بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 جيرونا X ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بولونيا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
أودينيزي X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مونزا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هولشتاين كيل X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا
هوفنهايم X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا
بايرن ميونخ X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
فولفسبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ستاد بريست X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح X الفيحاء – الساعة 4:35 مساء على قناة SSC2 SD
التعاون X الخلود – الساعة 5 مساء على قناة SSC1 SD
الاتفاق X القادسية – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 SD
مواعيد مباريات الدوري المصري
الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناةon time sport 1
الأهلي X سيراميكا كليوباترا – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1