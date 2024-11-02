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تُقام اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري موسم 2024-2025.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

إيبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا X بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 جيرونا X ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أودينيزي X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مونزا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هولشتاين كيل X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فولفسبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستاد بريست X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح X الفيحاء – الساعة 4:35 مساء على قناة SSC2 SD

التعاون X الخلود – الساعة 5 مساء على قناة SSC1 SD

الاتفاق X القادسية – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 SD

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناةon time sport 1

الأهلي X سيراميكا كليوباترا – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1