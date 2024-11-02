قيادي لدى حماس: نتنياهو يماطل لكسب الوقت ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عدوانه

أكد القيادي بحركة حماس عزت الرشق، أن الحركة تتعامل بـ«إيجابية» مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة.

وأضاف في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عدوانه».

ولفت إلى أن «لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية، متواصلة في لبنان، كما هي في غزة».

وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أن المبعوث الأمريكي الخاص للبنان آموس هوكشتاين، ومستشار الرئيس الأمريكي بريت ماكجورك، ناقشا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في لبنان، واستئناف المفاوضات بشأن غزة.

وتتضمن مسوّدة الاتفاق، بحسب موقع أكسيوس، التزاماً من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى حرب عام 2006 في لبنان.

كما نشر موقع أكسيوس أن الاتفاق سيتم تنفيذه خلال فترة 60 يوماً، تلتزم إسرائيل بموجبه بسحب قواتها من لبنان كافة على مراحل لا تزيد على سبعة أيام بعد إعلان وقف إطلاق النار، واستبدالها بقوات من الجيش اللبناني تحت مراقبة من الولايات المتحدة ودول أخرى، وانتشار 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني في جنوب لبنان.



