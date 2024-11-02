مصدر أمني لـ القاهرة الإخبارية: حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات

قال مصدر مصري مطلع، إن «مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى تهدئة بقطاع غزة، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع».

وبحسب ما أوردته قناة «إكسترا نيوز»، أكد المصدر أن «مصر تبذل جهودًا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي».

بينما أشار مصدر أمني مسئول، إلى أن «حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي إلى إطلاق النار»، وذلك حسبما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وفي وقت سابق، أكد القيادي بحركة حماس عزت الرشق، أن الحركة تتعامل بـ«إيجابية» مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة.

وأضاف في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عدوانه».

ولفت إلى أن «لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية، متواصلة في لبنان، كما هي في غزة».