قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن إرسال الولايات المتحدة أسرابا من المقاتلات إلى الشرق الأوسط يعني توجيه رسالة إلى إيران؛ مفادها أنها ستتلقى ضربة أقوى أضعافا إذا قررت الرد على الضربة الإسرائيلية.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن أمريكا تسعى لإنهاء «مسرحية» الهجمات المتبادلة بين الطرفين التي هدفها إنقاذ ماء الوجه كل أمام شعبه، لافتا أن الهجوم الإيراني الأخير بإطلاق 300 صاروخ أسفر عن استشهاد فلسطيني في الهجمة الثانية، وإصابة سيدة فلسطينية في الهجمة الأولى.

ولفت إلى أن «التنظيمات التابعة لإيران بدأت تدرك أن إيران ورطتها»، مضيفا أن «حزب الله في محنة شديدة وحماس في محنة أكبر، والحوثيون يشعرون بالقلق بعد الهجمات الإسرائيلية على الحديدة وتدمير الساحل الغربي لليمن؛ نتيجة استخدام إسرائيل لقدر كبير من القوة النيرانية، ويتساءلون أين إيران».

واستشهد بخطاب محمد ضيف في السابع من أكتوبر، والذي تحدث فيه عن الجبهات المساندة، وذكر إيران ضمنها، معتقدًا أنها ستتدخل في الوقت المناسب؛ «لكنها لم تتدخل حتى بعد استهداف شخصيات داخل إيران نفسها، مثل إسماعيل هنية، وعدد من العلماء الإيرانيين من قبل».

وأوضح أن أمريكا ترى أن إيران تمر بمرحلة مشابهة للمرحلة الأخيرة من الاتحاد السوفيتي وتآكل النظام من الداخل.