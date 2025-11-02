محافظ أسيوط: تطوير مهارات المزارعين ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تطوير ورفع كفاءة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية في مختلف المراكز والقرى، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبدالرحيم أحمد، وكيل الوزارة، شاركت في فعاليات افتتاح دورة مطبقي المبيدات ضمن برنامج تأهيل مطبقي مبيدات الآفات الزراعية، والذي تنظمه لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بالتعاون مع محطة البحوث الزراعية بأسيوط، وبمشاركة الدكتور ماجد زاهي مبارك، أستاذ وقاية النباتات ومسئول البرنامج بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الدورة تتناول محاور متعددة من بينها: أساسيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، وأنواع الآفات وأضرارها الاقتصادية، وطرق المكافحة الحيوية، والمبادئ الاقتصادية للمكافحة، وأساليب التنبؤ بالآفات، ومخاطر الاستخدام غير الرشيد للمبيدات، إلى جانب التعريف بطرق الاستخدام الآمن للمبيدات للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وشهدت الدورة مشاركة عدد كبير من المهندسين الزراعيين وشباب الخريجين، ومن المقرر أن يتم في ختامها منح تراخيص مزاولة مهنة مطبقي المبيدات للحاصلين على شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأضاف المحافظ، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الشباب وتدريبهم على الممارسات الصحيحة في استخدام المبيدات الزراعية، من خلال برامج تدريبية نظرية وعملية تشمل معايرة آلات الرش، وتحديد أنواع الآفات، واختيار المبيد المناسب، وتحديد توقيت الرش الأمثل، بما يضمن صحة الغذاء ويحافظ على البيئة ويحد من التلوث الناتج عن سوء الاستخدام.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن المحافظة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمحلية والدولية، مستمرة في تقديم الدعم الفني والتدريبي للمزارعين وصغار الفلاحين في القرى والنجوع، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين، إلى جانب تعزيز التوعية البيئية لدى المجتمعات الريفية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة يستفيد منها المواطن.