هشام نزيه: ركزت في معزوفة النيل على تطلعاتي المستقبلية لمصر

قال الموسيقار هشام نزيه، إن موسيقى "معزوفة النيل" عبرت عن تطلعاته المستقبلية لمصر، معلقًا: " هنا أنا مشغول أكتر بمصر اللي جاية مصر اللي نفسي أشوفها إللي نفسي فيها".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير، أنه أمام عظمة المتحف المصري الكبير، والإرث العظيم الذي يحمله، لم يستطع إلا التطلع للمستقبل، معلقًا: "وإحنا في حضرة كل العظمة دي ولإرث الرهيب دا أقف وأنا الوريث الشرعي للعظمة دي كلها وأبص لقدام وأنا مدعوم بكل هذه العظمة ومباركة أرواح الأقدمين".

وأشار إلى أنه فكر عميقًا في دمج اللغات والآلات في مقطوعته، لتنوع اللغات بمصر (لغة المصري القديم- اللغة القبطة- والنوبية- والعربية الدارجة)، موضحًا أنها جاءت تعبيرًا عن "رحلة النيل" بداية من أرض النوبة وصعيد مصر وحتى الدلتا.

وذكر أنه تناقش منذ أشهر مع محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حول رؤيته الموسيقية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أنها كانت رؤية استشرافية للمستقبل بخلاف موكب المومياوات الملكية.

وأوضح أنه لم يستطع الإفلات من المقارنات بين حفل المومياوات الملكية، الذي ركز فيه على تاريخ مصر القديمة و الترحيب بالملوك الأجداد حتى نقلهم لمكانهم الجديد في متحف القومي للحضارة، وبين افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.