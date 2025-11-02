رئيس كولومبيا يؤكد دعم بلاده لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، في مقر إقامته في القاهرة، وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشكر أبو مازن نظيره الكولومبي، على شجاعته ومواقفه المبدئية وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، والتي تعكس احترامها لمبادئ القانون الدولي وأهمية تكريس حقوق الشعوب في تقرير مصيرها دون استثناء.

وأكد التزام دولة فلسطين بتطوير العلاقات الفلسطينية- الكولومبية في شتى المجالات، ومقدما الشكر للمساعدات الإنسانية ولإعادة الإعمار التي ترغب كولومبيا أن تقدمها للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد الرئيس الكولومبي دعم بلاده لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق السلام الشامل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.



