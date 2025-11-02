 هيثم شعبان: هدف الزمالك المبكر أربك حساباتنا - بوابة الشروق
الأحد 2 نوفمبر 2025 7:57 م القاهرة
هيثم شعبان: هدف الزمالك المبكر أربك حساباتنا

كريم صلاح
نشر في: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 7:44 م

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن خسارة فريقه أمام الزمالك لا تعكس الصورة الحقيقية للأداء داخل الملعب، مشيراً إلى أن الهدف المبكر الذي سجله المنافس كان سبباً رئيسياً في نتيجة اللقاء.

وقال شعبان في تصريحات عقب المباراة: «النتيجة لا تعبّر عن مجريات اللقاء، صحيح أن الأداء لم يكن مرضياً بالشكل المطلوب، لكن الهدف المبكر للزمالك أربك الفريق وأثر على تركيز اللاعبين».

وأضاف: «كنا نحاول إيقاف خطورة خوان بيزيرا بالضغط المزدوج عليه من لاعبين اثنين، لكن بعد خروجه لم نشعر براحة، لأن الضغط انتقل بنفس الطريقة على ناصر ماهر، ما جعلنا نفقد السيطرة في بعض الفترات».

وأوضح مدرب الطلائع أن التبديلات التي أجراها الزمالك «زادت من الضغط على فريقه»، لافتاً إلى أن «توقيت الأهداف التي استقبلها الطلائع لم يكن في صالحه، خاصة أنها جاءت نتيجة أخطاء فردية وذكاء من لاعبي الزمالك».

واختتم شعبان تصريحاته قائلاً: «لم نكن محظوظين في المباراة، ولم نحصل على الوقت الكافي للعودة بعد كل هدف، لكننا سنعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة».


