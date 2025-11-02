الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية

أعربت الإمارات عن ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2797، والذي يدعو إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتباره خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام لهذه القضية، وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

وأشادت وزارة الخارجية، في بيان لها، بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة في صياغة وتقديم هذا القرار، الذي يعكس أهمية تسوية النزاعات عبر المفاوضات والوسائل السلمية.

كما أكدت الإمارات على موقفها الثابت في تضامنها ودعمها الكامل للمغرب ولحقوقها المشروعة في الصحراء المغربية، وكل ما يصون أمن واستقرار وسيادة المغرب ووحدة أراضيها، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى أمس الجمعة قرارًا تدعمه الولايات المتحدة يؤيد اقتراح المغرب الخاص بالحكم الذاتي للصحراء الغربية كأساس لمفاوضات متجددة، معززًا ادعاء الرباط بالسيادة على الإقليم المتنازع عليه.

وصوّت أحد عشر عضوا لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين لم تشارك في التصويت الجزائر، التي تعارض القرار وتدعم حركة جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

ويحث القرار الأطراف المعنية على استئناف المحادثات بدون شروط مسبقة للتوصل إلى "حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين ينص على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".