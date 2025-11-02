رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع المجلس الإقليمي الصحي بديوان عام المحافظة

شارك الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، في اجتماع المجلس الإقليمي الصحي الذي عُقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك برعاية ورئاسة اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ورئيس الأمانة الفنية للمجلس، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور صباح ابو الفتوح عميد كلية التمريض، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين جامعة كفر الشيخ ووزارة الصحة بالمحافظة في تطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وآليات دعم المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة بالمحافظة، إضافة إلى مناقشة خطط الوقاية والرعاية الصحية والتوعية المجتمعية في إطار مبادرات “حياة كريمة” وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على الدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة من خلال المستشفى الجامعي والمراكز البحثية والطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد بيت الخبرة العلمي والبحثي الذي يمد الأجهزة التنفيذية بكل ما تحتاجه من دراسات ومقترحات علمية لتطوير الخدمات الصحية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي ان الجامعة تسعى دائمًا إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في التنمية الصحية بالمحافظة، ونسخر جميع إمكانياتنا العلمية والطبية لخدمة المواطنين، سواء من خلال القوافل الطبية أو التدريب المستمر للأطباء وهيئة التمريض أو إجراء الأبحاث التطبيقية التي تساهم في مواجهة التحديات الصحية على أرض الواقع.

كما وجه الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم الشكر محافظ كفر الشيخ على حرصه الدائم على تفعيل التكامل بين المؤسسات التنفيذية والجامعة لخدمة أبناء المحافظة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين.

واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين مستشفى كفر الشيخ الجامعي والمستشفيات العامة، ودعم الخطط المستقبلية لمواجهة الأمراض المزمنة، وتفعيل برامج التدريب المشتركة في مجالات التمريض والإسعاف والطوارئ، بما يحقق الارتقاء بالمنظومة الصحية في المحافظة.