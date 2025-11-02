الهند تتبرع بـ16 طنا من الأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان

أرسلت الهند أكثر من 16 طنا من الأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان للمساعدة في مكافحة الملاريا وحمى الضنك والأمراض المنقولة الأخرى بمختلف أنحاء البلاد.

وأكد مسئولون في كابول، اليوم الأحد، أن الهند سلمت أكثر من 16 طنا من الأدوية والمعدات الطبية إلى وزارة الصحة العامة لدى طالبان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وكتب المتحدث باسم طالبان، شرفات زمان على موقع التواصل الاجتماعي، إكس أنه تم إرسال الإمدادات لمساعدة أفغانستان على مكافحة أمراض، تنتقل عن طريق الحشرات، بما في ذلك الملاريا وحمى الضنك.

وأضاف المتحدث أن الأدوية ومعدات التشخيص التي تم التبرع بها ستدعم بشكل مباشر البرنامج الوطني الأفغاني للوقاية من الملاريا والأمراض المنقولة الأخرى.

وتابع البيان أن تلك المساهمات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية للبلاد وتحسين قدرتها على الاستجابة لحالات تفش موسمية وحالات طوارئ صحية عامة.

يأتي ذلك في أعقاب زيارة أخيرة قام بها وزير خارجية طالبان أمير خان متقي إلى الهند، مما يشير إلى استمرار مشاركة نيودلهي الإنسانية مع أفغانستان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.