أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و143 ألفا و670 فردا منذ بداية الحرب



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و143 ألفا و670 فردا، من بينهم 940 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11316 دبابة، و23525 مركبة قتالية مدرعة، و34162 نظام مدفعية، و1534 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1235 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و346 مروحية، و77052 طائرة مسيرة، و3917 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و66290 من المركبات وخزانات الوقود، و3987 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.