قاد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حملة مكبرة على الأسواق استهدفت متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة التي رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، والمهندس محمد أبو الحسن، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، حيث اطمأن على انتظام سير العمل وجودة الخبز البلدي، وتوافر السلع الغذائية بأسعار ثابتة ومخفضة للمواطنين، مع التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالتسعيرة الرسمية المعلنة.

ووجّه المحافظ، بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق للتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار، وخاصة عقب تحريك أسعار الوقود وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد محافظ أسوان، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص، تعمل بشكل متكامل للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع استغلال المواطنين، وذلك طبقًا للتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية لتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية السبع طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، وضمان توافرها بكميات كافية في مختلف أنحاء المحافظة.