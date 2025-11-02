أبو الغيط يناقش مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط الوضع في غزة والسودان

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار التشاورات المستمرة بين الجامعة العربية والمملكة المتحدة حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، وذلك في ضوء الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع والانتقال إلى المرحلة التالية من خطة العشرين نقطة.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على الدور المركزي للولايات المتحدة في ضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف اطلاق النار، فضلاً عن دور الدول الضامنة في العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من النواحي السياسية والأمنية في غزة، من أجل البدء في أسرع وقت في عملية إعادة الإعمار.

وقال المتحدث الرسمي، إن أبو الغيط حرص على تأكيد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، وبما يضمن وحدة المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الرابطة بين غزة والضفة الغربية كأساس مهم للانتقال لمسار موثوق لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأكد الأمين العام على أهمية الدور البريطاني في دعم القضايا العربية العادلة، مثمناً الجهود البريطانية في دعم الاستقرار بالمنطقة.

ومن جهته، أعرب الوزير البريطاني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح رشدي، أن اللقاء تطرق كذاك إلى عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، أهمها الوضع الخطير والمروع في مدينة الفاشر في السودان، حيث اتفق الطرفان على ضرورة التوصل على نحو عاجل إلى وقف إطلاق نار شامل، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.

وأعرب أبو الغيط أن الوحدة الترابية للسودان وضمان عدم انقسامه، تمثل أولوية أساسية لدى الجامعة العريية.