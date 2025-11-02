إسرائيل: الشرطة تعثر على المدعية العسكرية المتورطة في تسريب فيديو التعذيب بعد أنباء اختفائها

عثرت الشرطة الإسرائيلية على المدعية العسكرية العامة يفعات تومر-يروشالمي على قيد الحياة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنها تواصلت مع زوجها بعد اشتباه بانتحارها إثر اختفائها منذ صباح الأحد وتغيبها عن حضور اجتماعاتها المقررة.

وأعلنت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، العثور على سيارتها على أحد الشواطئ، وبداخلها رسالة وداع لعائلتها، ما أثار شبهة إقدامها على الانتحار.

وتُعد يفعات تومر يروشالمي المدعية العسكرية العامة في إسرائيل منذ سبتمبر 2021، وهي ثاني امرأة في تتولى هذا المنصب وتصل إلى رتبة لواء.

وخلال فترة خدمتها في المنصب، واجهت قضايا بارزة تتعلق بتطبيق القانون الدولي في العمليات العسكرية، إذ اتُهمت بتسريب مقطع فيديو يُظهر جنودا يعنفون أسيرا فلسطينيا، ما أدى إلى عزلها من منصبها قبل يومين فقط بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

ويُعتبر هذا المنصب الأعلى في السلك القانوني للجيش الإسرائيلي، ويتبع مباشرة لرئيس الأركان، ويتمتع باستقلالية واسعة بموجب القانون.

وتشمل مهامه الإشراف على النظام القضائي العسكري، وتطبيق قوانين الحرب، وتقديم الرأي القانوني للقيادة العليا، وتمثيل الجيش أمام المحاكم الدولية والمنظمات الحكومية.