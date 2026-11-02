أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اعتماد تحديث الحيز العمراني لمدينة الخارجة لعام 2025، من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إطار جهود المحافظة لدعم التنمية العمرانية واستيعاب الاحتياجات السكانية المستقبلية من الخدمات والمرافق.

وأوضحت حنان أن التحديث تضمن إضافة مساحة عمرانية جديدة تبلغ 3,371 فدانا، لترتفع المساحة الإجمالية للحيز العمراني المعتمد إلى 12,930 فدانا بزيادة تقدر بنحو 35.3%، ويتضمن المخطط مساحة للخدمات الإقليمية تبلغ 4,112.5 فدان بطاقة استيعابية سكانية تقديرية تصل إلى 110,946 نسمة حتى عام 2035، وبكثافة سكانية مقترحة تبلغ 12 نسمة للفدان.

وأشارت المحافظ إلى أن تحديث الحيز العمراني يمثل إطارا تخطيطيا مستقبليا لتنظيم اتجاهات النمو والتوسع العمراني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، مؤكدة استمرار العمل على استكمال إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخارجة، مع استيفاء الموافقات والتنسيقات الفنية اللازمة بشأن قيود الارتفاعات وضوابط حماية الرقعة الزراعية، بالتزامن مع مواصلة جهود تحديث منظومة التخطيط العمراني بمختلف المراكز، بما يدعم توجهات المحافظة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.