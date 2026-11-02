رويترز: المفاوضون الإيرانيون غادروا الدوحة أمس دون صعوبات في ملف المفاوضات

قال مسئول مطلع لوكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن المفاوضين الإيرانيين غادروا محادثات ⁠الدوحة أمس، ولكن ليس بسبب صعوبات في المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسئول أنه ⁠يجري تعميم مسودة اقتراح للحصول ⁠على ملاحظات بشأنها، ⁠وقد يعقد اجتماع للمتابعة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، منوهًا في الوقت نفسه، أن المفاوضات تواجه تعقيدات متزايدة.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، قال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن طهران أوضحت مطالبها المشروعة للجانب الأمريكي، موضحًا أن تنفيذها يمثل شرطًا أساسيًا لإرساء الأمن في مضيق هرمز.

وأوضح أن زيارة الوفد الإيراني إلى العاصمة القطرية جاءت في إطار تيسير المفاوضات ودفع الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن تعقيدات الملف ازدادت مع مرور الوقت، ولا سيما في ضوء السياسات الأمريكية.

كما أكد استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين، داعيًا واشنطن إلى اتخاذ قرار بشأن المطالب الإيرانية، التي قال إن بلاده قدمتها في صيغة واضحة ومعقولة.