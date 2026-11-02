القضاء الإسرائيلي يلغي الإقامة الجبرية لمشتبه به آخر في قضية مزاعم الرشى الانتخابية

ألغت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الاثنين، القيود المفروضة على سعيد أبو سعد، أحد المشتبه بهم في قضية مزاعم تقديم رشى انتخابية لصالح القائمة العربية الموحدة «رعام»، بحسب موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأوضح الموقع أن المحكمة رفعت شروط الإقامة الجبرية عن أبو سعد، وهو من سكان شقيب السلام بالنقب، استجابة لطلب تقدمت به محاميته.

ويأتي القرار بعد إفراج المحكمة، أمس الأحد، عن الطبيب سياف أبو رياش، البالغ 38 عامًا، دون شروط مقيّدة. وكانت الشرطة طلبت إخضاعه للإقامة الجبرية لمدة سبعة أيام، فرفضت المحكمة الطلب، ثم تراجعت الشرطة عن إجراءات الطعن التي كانت تعتزم اتخاذها.

وفي المقابل، قبلت المحكمة المركزية، اليوم، طعن الشرطة على إطلاق سراح مشتبه به آخر للإقامة الجبرية، وقررت تمديد توقيفه حتى الأربعاء. كما يُنتظر عقد جلسة غدًا الثلاثاء للنظر في طلب تمديد توقيف مشتبه به إضافي.

ونقل الموقع عن والد الطبيب المفرج عنه وصفه الإجراءات بأنها ملاحقة سياسية، وقوله إن ابنه كان يعمل على تشجيع المشاركة في التصويت وخدمة المجتمع العربي.

وبدأت الاعتقالات المرتبطة بالقضية قبيل انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر، ثم توسعت التحقيقات لتشمل مشتبه بهم إضافيين، وفق ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

وتجري هذه التطورات القضائية وسط سجال بشأن مزاعم المخالفات الانتخابية. وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرج، أكد مساء الأحد سلامة إجراء الانتخابات، في ظهور مشترك مع رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».