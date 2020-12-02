طوكيو تسجل 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة 41 ألفا و811 حالة.



وقد صدق مجلس الشيوخ اليوم على تشريع للإعداد لتوزيع وإدارة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن المجلس وافق بالإجماع اليوم على مشروع قانون بشأن إعادة النظر في قوانين متعلقة بالتطعيم والحجر الصحي لمواجهة جائحة كورونا.



وينص التشريع على أن المواطنين ملزمون ببذل الجهد لتلقى لقاح فيروس كورونا، وأن تتولى البلديات المحلية عملية التطعيم، وسوف تتحمل الحكومة اليابانية تكاليف التطعيم بالكامل.



وكما ينص التشريع على أنه في حال تسبب اللقاح في مشاكل صحية، سوف تتحمل الحكومة تكلفة العلاج.



كما سوف تعوض شركات الأدوية مقابل أي تعويضات للضرر تدفعها للذين يعانون من مشاكل صحية.



كما سوف تبدأ الحكومة في الإعداد لتوزيع سلس للقاح، من خلال توفير أماكن تجميد لحفظه.



وأوضحت الحكومة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية سوف تكون لهم الأولوية للحصول على اللقاحات.



كما ينص مشروع القانون الذي تم التصديق عليه اليوم للسلطات الاستمرار في تطبيق إجراءات الحجر الصحي بحق الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا لدى دخولهم اليابان لما بعد فبراير المقبل.