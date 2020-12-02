اتفاق بين الأمم المتحدة وإثيوبيا لإدخال مساعدات إنسانية إلي إقليم تيجراي

أعلنت الأمم المتحدة توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية يسمح بعبور المساعدات الإنسانية "بدون معوقات" إلى إقليم تجراي المحاصر شمالي البلاد، على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الإثيوبية.

وبموجب الاتفاق سيتم دخول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات 6 ملايين نسمة يعيشون بالإقليم؛ حيث سيسمح بوصول المساعدات الأولية إلى الإقليم، بعدما كانت قد توقفت خلال الحرب التي اندلعت مطلع الشهر الماضي بين القوات الحكومية الفيدرالية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حيث يرى كلا الجانبين عدم شرعية كل منهما في صراع على السلطة دام على مدار الأشهر الماضية.

وقال متحدث باسم تنسيق الشئون الإنسانية إن البعثة الأولى ستقوم بتقييم احتياجات الإقليم ستبدأ اليوم الأربعاء، حسبما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى طالبت على مدار الأسابيع الماضية بوصول المساعدات الانسانية إلى الإقليم وسط انتشار تقارير تفيد بنقص الغذاء والدواء وبعض المواد الأساسية الأخرى.