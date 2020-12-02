أوكرانيا تسجل 13141 إصابة جديدة و169 وفاة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 ألفا و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 785 ألفا و264 حالة.

وقال ستيبانوف -بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 744 طفلا و579 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 169 حالة وفاة فيما تماثل 13 ألفا و882 شخصا للشفاء وانتقل 1447 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة أوديسا ثم زابوريزهيا ومنطقة سومي.