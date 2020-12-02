هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشعب الإماراتي وحكام الدولة بمناسبة العيد الوطني الـ49.

وقال بن راشد، حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، صباح الأربعاء، «نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم، نستذكر تحديات التكوين والتأسيس، نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء، نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا، حفظ الله الإمارات وأهلها».

وتحتفل الإمارات، اليوم الأربعاء، بعيد الاستقلال الوطني التاسع والأربعين، والذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر من كل عام.