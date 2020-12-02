عمرو أديب: يجب علي كعربي ومصري أن أتذكر فضل الاتحاد الإماراتي على المنطقة كلها

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب عليه كعربي ومصري في اليوم الوطني لدولة الإمارات أن يتذكر فضل الاتحاد الإماراتي على المنطقة كلها.



وأضاف أديب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، «يجب أن أوجه باقة ورد لحكام وشعب الإمارات، وأقول لهم إن وحدتكم كانت قوة لنا من أول يوم للاتحاد حتى الآن».

وتابع: «شكرًا محمد بن زايد، شكرًا محمد بن راشد، شكرًا لشعب الإمارات الحبيب».



وتحتفل دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بعيد الاستقلال الوطني التاسع والأربعين، والذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر من كل عام.



