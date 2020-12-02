قالت وفاء عجيب، والدة كيرلس سمير المختطف في نيجيريا، إن صاحب المركب المختطفة يتواصل معها بصورة مستمرة ليطمئنها على ابنها، مناشدة الدولة المصرية بالتدخل لحل الأمر.

وأعربت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، عن قلقها الشديد على ابنها، قائلة: «ربنا يعلم القلق اللي إحنا فيه وقلوبنا وجعانا على عيالنا إزاي»، حسب تعبيرها.

وأضافت أن كيرلس ابنها الوحيد مع شقيقة أخرى تدعى ماريا، معربة عن تمنياتنا بأن يعود جميع المختطفين إلى ذويهم في أقرب وقت، حتى يطمئن أهاليهم.

وتابعت: «كنت بتطمن عليه طول النهار على النت وعارفة المركب رايحة فين وماشية إزاي لحد ما توقفت الخميس بليل»، لافتة إلى أن آخر اتصال معه كان ظهر يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، وأخبرها أن الرحلة تبدأ حينها ويخرجون من نيجيريا.

وكانت مصادر، كشفت في وقت سابق، عن اختطاف مواطنين مصريين كانا على متن سفينة البضائع اللبنانية «ميلان - 1» منذ أيام، بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن السفينة مملوكة لشخص لبنانى يدعى عدنان الكوت، قام بتأجيرها لشخص يدعى تافو لورانس.