حكيم زياش يقود تشيلسي لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي بالفوز على واتفورد

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عزز تشيلسي صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه واتفورد 2 /1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 14 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 29 عن طريق ماسون ماونت، قبل أن يدرك إيمانويل دينيس التعادل لواتفورد في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 72 سجل الدولي المغربي حكيم زياش الهدف الثاني لتشيلسي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، خيم التعادل السلبي على مواجهة وولفرهامبتون وبيرنلي.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.