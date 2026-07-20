قالت عضو حزب المحافظين البريطاني، سامية الأطرش، إن آندي بيرنام، بات زعيما لحزب العمال وخامس رئيس حكومة للمملكة المتحدة في غضون أربع سنوات، بعد تولى منصبه الجديد اليوم رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر الذي تقدم باستقالته.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "TEN" أن بيرنام يعتزم إعلان تشكيل حكومة جديدة تضع في أولوياتها خفض تكاليف المعيشة، وتقليل فواتير الطاقة، بالإضافة إلى إطلاق جلسات مباشرة للإجابة على تساؤلات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

ونوهت إلى أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات كبيرة وتهديدات جمة في ظل حكم حزب العمال، لافتة إلى أن هناك "مشاكل اقتصادية لا حصر لها"، مشيرة إلى أن بيرنام يسعى جاهدا لاستعادة ثقة الناخب البريطاني الذي تراجع عن مساندة حزب العمال طوال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الجديد لديه رغبة جامحة في إعادة الاستقرار للحكومة البريطانية مجددًا، لافتة إلى أن حزب العمال وصل للحكم في بريطانيا قبل نحو عامين في أعقاب خسارة حزب المحافظين الذي استمر حكمه لقرابة 14 عاما.

وأضافت أنها تنبأت حينها بعدم قدرة كير ستارمر على الصمود في منصبه لأكثر من عامين، وبأن أصواتا عالية ستطالبه بالاستقالة.

وأشارت إلى تعهد بيرنام بتشكيل حكومة تنهي الانقسامات وتضم مختلف التيارات والخبرات، لافتة في الوقت ذاته إلى أن بيرنام عاد إلى الساحة بعد غياب برلماني دام تسع سنوات كاملة، ليصبح سابع رئيس وزراء تشهده المملكة المتحدة في غضون عقد واحد.

ولفتت إلى أن ذلك يمثل مؤشرا واضحًا على حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بريطانيا، مشيرة إلى أن الكثيرين يأملون في أن تكون فترة توليه رئاسة الوزراء مثمرة.

وتولى آندي بيرنام رسميا رئاسة الحكومة البريطانية، الاثنين، عقب لقائه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام، ليخلف كير ستارمر في المنصب، وقال القصر في بيان، إن الملك تشارلز استقبل بيرنام وطلب منه تشكيل حكومة جديدة، مضيفاً أن رئيس الوزراء الجديد قبل التكليف وأدى المراسم الرسمية.

وتعهد في أول خطاب بعد توليه المنصب، بالعمل على تحسين "الأداء السياسي"، واستعادة الاستقرار في البلاد، وقال: "أعلم أن الناس في أنحاء البلاد سئموا السياسة، أريد أن أكون صريحًا معكم، لم نكن على قدر المسؤولية، وعلينا أن نكون أفضل، وسنكون كذلك".