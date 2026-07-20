مباحثات سعودية فلسطينية تركز على تطلعات الشعب الفلسطيني ومستجدات غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ سبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني إضافة الى المستجدات في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم بنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ جرى خلاله بحث آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

كما ناقش الجانبان السعودي والفلسطيني "عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك."

من جانبه قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ اليوم الاثنين إنه بحث هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تطورات المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإجراءات الإسرائيلية.

وأضاف الشيخ في منشور على منصة "إكس" أنه أكد خلال الاتصال الهاتفي "الوقوف مع الأشقاء العرب في وجه الاستهداف لأمنهم القومي"، معربا عن شجبه وإدانته "العدوان الإيراني عليهم".

وذكر أن الاتصال تناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الجانبين والتنسيق والتحرك المشترك لمواجهة التحديات.