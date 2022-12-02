دعم تونسي لفيلم سفاح نابل في فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية

حظي عرض الفيلم التونسي "سفاح نابل" ضمن فعاليات أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية بدعم تونسي.

حضر العرض السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، ووزير الطاقة التونسي الأسبق خالد قدور، والفنانة التونسية فاطمة ناصر، والمخرج التونسي لسعد وسلاتي، والفنانة التونسية سمية جويني والفنانين يسرا مسعودي وفادي كريم وراوية بن صالح والمخرجة منال خالد والمخرج أحمد سامح والمنتج سامح أبو عوف والمخرج أحمد بالغ.

الفيلم تم عرضه بحضور منتجه مجدي الحسيني، وقوبل برد فعل إيجابي من جماهير المهرجان.

وعبر مجدي الحسيني، عن سعادته بعرض الفيلم في مصر، قائلا إنه سيعرض يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في دور العرض التونسية.

الفيلم مستوحى عن قصة حقيقية لسفاح آثار الذعر في تونس، وتم إعدامه عام 1991، من إخراج كريم بن رحومة، وبطولة أحمد الأندلسي وهادي الماجري وبلال سلطانية وميساء ساسي وإنتاج مجدي الحسيني.