رصد حالة لحمى الخنازير الأفريقية شمالي التشيك

أعلنت الهيئة البيطرية الحكومية التشيكية في براغ، اليوم الجمعة، رصد حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية شمالي البلاد قرب الحدود مع بولندا.



وأشارت تقارير، إلى اكتشاف المرض في خنزير بري نافق قرب قرية يندريتشوفيتشى بود سميركم، نحو 25 كيلومترا شمال شرق مدينة ليبريتش.



وتعتزم السلطات إعلان منطقة عدوى تمتد لنحو 200 كيلومتر مربع، ويعني هذا تقييد دخول مناطق الغابات وحظر صيد الخنازير البرية.



وسيتم فحص أي حيوان نافق للتحقق من إصابته بالمرض والتخلص منه.



ويمكن أن ينتقل المرض مباشرة من حيوان لآخر أو بطريقة غير مباشرة عبر الأشياء الملوثة مثل الملابس أو الأحذية والطعام لمناطق أخرى.



يذكر أن حمى الخنازير الإفريقية لا تؤثر على البشر أو الحيوانات الأخرى ولكن المرض مميت للخنازير، ولا يوجد لقاح أو علاج له حاليا.