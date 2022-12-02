 ألمانيا تقدم لأوكرانيا 7 دبابات أخرى مضادة للطائرات طراز جيبارد - بوابة الشروق
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ألمانيا تقدم لأوكرانيا 7 دبابات أخرى مضادة للطائرات طراز جيبارد

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 4:03 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 4:03 م
تعتزم الحكومة الألمانيا توريد سبع دبابات أخرى مضادة للطائرات من طراز "جيبارد" لأوكرانيا لدعمها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الجمعة، في برلين إن من المقرر توريد هذه الدبابات من مخزونات قطاع صناعة الأسلحة الألمانية.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، بالفعل خطط التسليم يوم الثلاثاء الماضي في محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم يعلن عن العدد الدقيق للدبابات.

يُذكر أن ألمانيا سلمت أوكرانيا بالفعل 30 دبابة من طراز "جيبارد" من مخزون شركة "كراوس مافاي" الألمانية لصناعة الأسلحة.

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