الكرملين: واشنطن تشترط انسحاب روسيا من أوكرانيا للتفاوض وهذا مستحيل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن واشنطن تشترط انسحاب روسيا من أوكرانيا للتفاوض وهذا مستحيل.

وأضاف بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن واشنطن لا تزال ترفض الاعتراف بالأراضي الجديدة المنضمة لروسيا؛ ما يصعب بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة للتفاوض.

وأشار إلى أن بوتين منفتح على المفاوضات ولكن محاولات التفاوض مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وواشنطن باءت بالفشل، لافتا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل، ولكن موسكو تعتبر أن الوسائل الدبلوماسية السلمية هي الأساس لتحقيق الأهداف.