 الكرملين: واشنطن تشترط انسحاب روسيا من أوكرانيا للتفاوض وهذا مستحيل - بوابة الشروق
الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: واشنطن تشترط انسحاب روسيا من أوكرانيا للتفاوض وهذا مستحيل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:45 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:45 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن واشنطن تشترط انسحاب روسيا من أوكرانيا للتفاوض وهذا مستحيل.

وأضاف بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن واشنطن لا تزال ترفض الاعتراف بالأراضي الجديدة المنضمة لروسيا؛ ما يصعب بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة للتفاوض.

وأشار إلى أن بوتين منفتح على المفاوضات ولكن محاولات التفاوض مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وواشنطن باءت بالفشل، لافتا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل، ولكن موسكو تعتبر أن الوسائل الدبلوماسية السلمية هي الأساس لتحقيق الأهداف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك