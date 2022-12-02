محافظة الإسكندرية: غلق 10 منشآت وضبط 715 حالة إشغال متنوعة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، معلنا غلق 10 منشآت وضبط 715 حالة إشغال متنوع في حملات متزامنة.



وفي هذا الصدد؛ شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت عدة شوارع؛ وأسفرت الحملة عن غلق 10 منشآت والتحفظ على 265 حاله إشغال متنوع



ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة حملة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية أسفرت عن التحفظ على 170 حالة إشغال متنوع.



فيما أسفرت حملات حي وسط برئاسة عزة سعد عن ضبط 225 حالة إشغال متنوع و150 حالة إشغال هالك، وواصل حي العجمي برئاسة السيد موسي حملاته لازالة الإشغالات شملت طريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وامام مسجد الصابرين ومنطقة الكيلو 21 وأسفرت عن التحفظ على كمية كبيرة من ال‘شغالات وعربات الباعة الجائلين.



وشهد حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لإزالة الإشغالات والتعديات وحواجز السيارات استهدفت الحملة طريق الكورنيش وشوارع الصوفاني بسيدي جابر وأمام مديرية القوى العاملة بسموحة وبهاء الدين الغتوري وتوت عنخ امون بسموحة؛ وأسفرت الحمله عن التحفظ على 55 حالة اشغال متنوع و17 حالة إشغال هالك.



وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.