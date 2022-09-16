60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو ستين ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبات المقدسيين ودققت ببطاقتهم الشخصية بمنطقة عين سلوان في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حاجزًا وفتشت مركبات المقدسيين قرب التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف.